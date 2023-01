Kate Middleton y su traje de estreno que querrás copiar para tus eventos de 2023

Son de la marca The Chalk House, una firma que apuesta por crear joyas sorprendentes, sofisticadas y a la moda y que combinan un diseño elegante con materiales de alta calidad. Los pendientes en cuestión que ha lucido Kate Middleton, bajo el nombre 'Florence', tienen un precio de 75 libras (equivalente a unos 85 euros). No es la primera vez que la princesa de Gales opta por accesorios 'low cost' para completar su look, pues en uno de sus múltiples compromisos, el pasado mes de noviembre, se decidió por unos pendientes de la firma Accesorize, en la que sus productos no suelen superar los 10 euros.