Las Bahamas ha sido testigo del impresionante vestido aguamarina que la duquesa de Cambridge ha elegido para su cita con el primer ministro del archipiélago.

Tamara Conde

La gira por el Caribe que ha ocupado la agenda de la pareja real británica está acabando de la misma manera que empezó, por todo lo alto. Estilísticamente hablando, claro. Pues los 'looks' de Kate Middleton han estado en boca de todos durante esta semana, y no es para menos. La duquesa de Cambridge, ha lucido atuendos de lo más llamativos, con colores alegres como amarillo canario, verde esmeralda o azul 'klein'. Y cada uno de ellos con un toque especial que hacía referencia al país que visitaba. En su primer destino, Belice, Kate Middleton empezó fuerte con un 'total look' de color azul intenso que fue todo un éxito. Siguiendo con Jamaica donde primaron los colores verde y amarillo haciendo un guiño a la bandera del país.

Para su último destino, Las Bahamas, no iba a ser menos. La duquesa ha optado por un vestido azul aguamarina que simula las maravillosas aguas de estas islas y, de nuevo, el color de la bandera. Con un corte 'midi' y el detalle con las solapas en el cuello, el vestido de Emilia Wickstead es un completo acierto para su primera cita en la capital del país, en este caso con el primer ministro.

Para acompañar esta joya de vestido, la duquesa de Cambridge ha vuelto a elegir accesorios de la misma tonalidad cromática, salvo los zapatos, en un color 'nude'. El bolso de mano tipo 'clutch' es de la firma italiana Gianvito Rossi y unos preciosos pendientes con detalles dorados de Sézane, de la misma marca que los que lució en Hopkins, Belice. Con una coleta desenfadada con ondas, consigue lucirlos a la perfección, así como el maquillaje natural con el que Kate Middleton siempre muestra su mejor cara.

Como en otras ocasiones, Guillermo de Inglaterra ha querido coordinar su vestimenta con la de su esposa. Esta vez, el nieto de Isabel II ha acompañado a la duquesa con un traje también azul, que aunque algo más oscuro, combina a la perfección con el 'look' con el que Kate Middleton ha vuelto a triunfar.

Su 'tour' por los países de la Commonwealth acaba mañana, 26 de marzo, y estaba destinado a reforzar la relación de estos con el Reino Unido. A pesar de los contratiempos con los que la pareja real ha tenido que lidiar, ambos se han presentado con su mejor versión y los gobernantes de los países se han mostrado agradecidos por la agradable visita de los duques.