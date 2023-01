Kate Middleton con un look Viva Magenta para poner color a la ola de frío

De hecho, es tan fuerte la tendencia de teñir de rosa nuestros armarios, que esta moda ha llegado incluso a la familia real británica, concretamente al vestidor de Kate Middleton, que ha decidido apostarlo todo al viva magenta y sorprendernos con un look muy invernal pero plagado de toques 'trendy'. Por supuesto, el gran protagonista es el abrigo del pantone 2023, con botonadura frontal en negro, solapas y corte recto, pero como puedes ver en la foto, no es la única prenda de ese tono que la princesa de Gales ha incluido en el look.