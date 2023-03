Del color rojo al puerro como accesorio: el look lleno de símbolos secretos de Kate Middleton

Un abrigo de corte 'midi' y en color rojo firmado por su diseñador de cabecera, Alexander McQueen, ha sido la prenda protagonista de su look, gracias al cual no le ha faltado color y ha logrado ir bastante abrigada. Sin embargo, el color rojo no es casualidad y es que los guiños a la nación de Gales han comenzado precisamente con este color tan representativo en la bandera y el escudo.