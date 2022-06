Las joyas que marcarán tu verano (más esperado)

Este año se llevan en versión XL y se inspiran en varias temáticas: disco, floral, mar o bohemia. Pero además, las joyas homenajean a dos épocas muy marcadas en los joyeros más preciados, los años 80 y 90.

Si tuviéramos que quedarnos con el joyero de una celebrity, sin duda elegiríamos el de Elizabeth Taylor. La actriz fue una de las mejores embajadoras de Cartier, una de las casas de joyas por excelencia en el mundo, aunque lucía piezas de valor incalculable de otra firma que adoraba, Bulgari. Liz Taylor guardaba en su colección privada ocho piezas exclusivas de la maison italiana.

Una anécdota que nos sirve para poner de manifiesto el valor de las joyas en la industria de la moda porque no hay look de infarto sin una elegante pieza que lo decore. De ahí, que las pasarelas no solo dicten tendencias a nivel de ropa, calzado, bolsos y beauty look sino que las firmas no pueden olvidarse de los accesorios. Esos capaces de levantar cualquier look indiferente hasta que le añades un detalle con destellos.

Givenchy, Chloè, Valentino o Bulgari son algunas de las marcas de lujo que apuestan por las joyas XL esta temporada. Diseños maxi con un acabado minimal que ponen en valor la fórmula del 'menos es más' porque se llevan grandes, pero no muchas. Es decir, este verano el colgarse accesorios sin fin no tiene sentido. Se lleva lucir un detalle, mejor en dorado, en formato XL.

Desde chockers pasando por cadenas de eslabones o collares extralargos, anillos grandiosos, pendiente de largo y tamaño infinito -eso sí, lleva solo uno si quieres ser cool-; e incluso joyas corporales.

Las joyas XL también se cuelan en el joyero low cost

Como una tendencia más, el salto de las pasarelas a las colecciones de las firmas pronto moda es algo natural. Zara, Bershka o Sandro, entre otras, apuestan por incluir esta temporada accesorios con aires de grandeza. Mientras en la marca insignia de Inditex llaman la atención los body chain, su hermana pequeña ha apostado por los chockers en infinidad de versiones. La casa francesa, por el contrario, ha optado por los cinturones, entre los que destaca el modelo joya. Pieza a la que puedes darle un doble uso y usarlo a modo de accesorio para decorar tu cadera, si lo combinas con un pantalón de tiro bajo.

Si te sumas a la fiebre de las joyas grandes debes seguir esta lección

1. No optes por los excesos. Recuerda, 'menos es más'.

2. En cuestión de tonos, gana el dorado.

3. La estética minimal es la reina del joyero estival.

4. Sí o sí hazte con un body chain.

5. No te cortes y decora varias partes de tu cuerpo: cuello, muñeca...

Después de esta recopilación de joyas, nos vamos de shopping para traerte los 8 modelos que triunfan en el joyero estival. Desde anillos, pasando por body chains, chockers o brazaletes. Y recuerda, no todo vale. Este verano triunfan las piezas 'grandiosas'.