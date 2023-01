El jersey navideño de Lily Collins que también llevaremos cuando acaben las fiestas

Después del estreno de la tercera temporada de 'Emily in Paris', Lily Collins, y su personaje Emily Cooper, han vuelto a convertirse en tema de conversación para todas las amantes de la serie y de la moda. Los looks de este personaje (en los que se cuelan hasta prendas de Zara) y las apariciones de la protagonista en diferentes programas, así como el contenido que comparte en redes sociales es actualmente el centro de interés de muchas de nosotras y, es por eso, que no pasamos por alto ninguna de sus publicaciones.