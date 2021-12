Jennifer Lopez apuesta (y gana) por el total denim para su cita romántica con Ben Affleck

Han ido juntos a ver un partido de la NBA y no han parado de hacerse carantoñas en todo momento.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Después del sorpresón que nos llevamos hace unos meses con la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck 17 años después de haber estado juntos por primera vez, ya nos hemos acostumbrado a ver a la pareja de actores en actitud cariñosa en cada una de sus apariciones públicas. Sin embargo, en la última de ellas, más que los incontables besos y achuchones que Ben le daba a JLo, nos ha llamado muchísimo la atención el look elegido por ella para su romántica (y deportiva) cita.

Ha sido en el partido de la NBA de Los Angeles Lakers y los Boston Celtics en L.A. donde se han dejado ver por última vez, y para la ocasión la cantante ha optado por un look total denim compuesto por una cazadora vaquera y unos jeans de corte 'wide leg' que le daban un toque chic pero desenfadado. Como complementos y accesorios ha seguido apostando por el minimalismo con unos botines de tacón negros y un bolso de tipo tote bag.

En el ámbito profesional, el próximo 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, se estrena en todo el mundo 'Marry me', la nueva película de Jennifer Lopez. Como ya te habíamos anunciado hace tiempo –la pandemia retrasó los planes de rodaje y la fase de producción– en ella comparte protagonismo con Owen Wilson y Maluma, con quienes ya la hemos visto en algunas de las imágenes promocionales de la cinta que se han hecho públicas en las que se ve a JLO vestida de novia con un diseño que podríamos calificar como minimalista por el corte, el cuello y las mangas, de no ser por ese toque tan especial que aportan las plumas que aparecen en los puños. Aunque para especial el tocado joya estilo Cleopatra con el que corona el look y que deja que una serie de perlas y brillantes caigan en forma de lágrimas por su rostro.

La historia de esta comedia romántica dirigida por Kat Koiro está basada en la novela del mismo título de Bobby Crosby y gira en torno a una cantante de éxito que después de enterarse de que su pareja la ha engañado, decide casarse con un hombre al que no conoce de nada pero que en uno de sus conciertos llevaba un cartel que ponía "cásate conmigo".