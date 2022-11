Jennifer Lopez lleva el look vaquero a otro nivel con gabardina y jeans

Aun faltan unos meses para que vea la luz pero Jennifer Lopez ya se ha metido de lleno en la promoción de This is me... now, un álbum que recoge la esencia del que lanzó hace veinte años –This is me... then– y que, tal y como explicaron desde su equipo de producción hace unos días, "es un viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas" la artista. Lo anunció la semana pasada después de borrar todo su histórico de fotografías en Instagram para compartir las imágenes promocionales de este nuevo proyecto, el cual ya sabemos contará con 13 canciones entre las que figura una segunda parte del tema Dear Ben que compuso hace dos décadas para su entonces prometido y ahora marido, Ben Affleck.