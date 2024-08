Georgina Rodríguez saca su 'look' más ibicenco de la firma española Charo Ruíz

El mes de agosto nos está regalando los 'looks' veraniegos más atrevidos de nuestras 'celebrities' favoritas. Si hay algo que caracteriza a Georgina Rodríguez es que ella no tiene miedo al éxito y sabe la ropa que mejor le queda en cada preciso instante. La influencer se ha hecho con un 'look' ibicenco para sus días de vacaciones en familia y las redes sociales han estallado al saber que era 'made in Spain'. ¿Quieres verlo? ¡Te lo enseñamos!