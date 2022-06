Las gafas de sol que sientan bien a todas y jamás pasarán de moda

Hay solo dos modelos que cumplen estos requisitos. Si quieres saber cuáles, sigue leyendo.

IRATXE PLAZA

Junto con los vaqueros y los bañadores, las gafas de sol son otras de las piezas de moda que consiguen volvernos locas hasta que damos con el modelo que nos favorece. Aunque es cierto que existen los denominadas 'caras de gafa' (esas a las que todas las gafas les sienta bien), la realidad es otra: la mayoría tiene un problema a la hora de encontrar su montura.

En este contexto de eterna búsqueda, la pregunta principal es, ¿qué necesito: una gafa tendencia, que no importa tanto cómo me siente, o un básico que no pase de moda? Si te encuentras en el primer punto, este verano se llevan las monturas a todo color, de pasta ancha y formas cuadradas. Si por el contrario, necesitas un básico para siempre hay dos modelos que no fallan: el cat-eye o ya conocido como WayFair.

Se trata de dos de los modelos más popularizados entre las celebrities, ya sea de la industria de la moda, de la música o del séptimos arte. La relación entre ambos es que son más que un simple complemento ya que elevan cualquier tipo de look, desde el más casual al más sofisticado. Sea cual sea nuestra forma de vestir, hay unas gafas de sol con estos motivos llamadas a ser lucidas, verano tras verano.

Por qué las gafas cat-eye sientan bien a todos los rostros

Aunque los expertos aconsejan una gafa según la forma del rostro (ovalado, triangular o redondo), las monturas cat-eye sientan bien a todos ya que tienden a estilizarlo. Es decir, su acabado ovalado en punta consigue una mirada profunda y atractiva. Por ello, si no tienes un modelo así empieza a buscar en tus marcas favoritas unas como las de María Fernández Rubíes. Las suyas son de su colección para Multiópticas.

Los tonos son otro mundo en el que debes pararte para elegir el modelo perfecto, según el color de tus ojos. Si son azules, te favorecerán los grises, antracitas, verde oliva o negro. Si tienes los ojos verdes, opta por los dorados, los violetas, naranjas, rojos, marrones o rosas. Si los tienes miel, te favorecerán los azules, verdes, grises o marrones. Y si tienes los ojos marrones, mejor los violetas, azules, verdes, granates, grises, marrones y negro.

Por qué las gafas WayFair sientan bien a todos los rostros

Otro de los fenómenos en cuanto a las gafas de sol es el modelo WayFair, un clásico de la marca icono Ray-Bay en el que se han inspirado infinidad de marcas. El motivo, la forma de la montura que sienta bien a todo el mundo. No importa si tu rostro es ovalado, triangular o redondo, hazte con unas Way Fair y no te las quitarás. De ahí, que sea un modelo con el que han sido fotografiados cientos de celebridades.

Si quieres renovar tus gafas de sol o hacerte por primera vez con un modelo cat-eye, echa un vistazo a la galería que hemos preparado para ti: ocho monturas para todas.