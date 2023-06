Las gafas de sol que Maggie Civantos va a llevar este verano (y dónde encontrarlas)

Las tendencias que presenta Opticalia para esta primavera/verano van desde los modelos más atemporales de la colección Mango, hasta los más vanguardistas de Custo o The Look. Destaca la estética propia de los 2000 (ya te hemos contado que el estilo dosmilero está más de moda que nunca), con formas preppy y una explosión de color en tonos como el rosa, turquesa o verde. ¿Un must have que llega para quedarse? El blanco.