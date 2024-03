¡Funciona! Las expertas han encontrado el 'trucazo' para que el escote 'bardot' quede siempre en su sitio

Hay tendencias que llegan y nos conquistan. Tendencias que aunque nos encantan y favorecen muchísimo, son complicadas de llevar. Eso sí, son difíciles de llevar si no tienes las herramientas y los trucos que te ayuden a llevar esa moda cómodamente. Los jerséis de escote 'bardot', también conocido como escote barco, han llegado esta primavera para quedarse y son el claro ejemplo. Aunque son muy favorecedores, tienen un pequeño inconveniente, nunca quedan fijos. O al menos no quedan fijos si no adoptas este pequeño 'truquito' que te salvará.