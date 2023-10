Te descubrimos la última firma para triunfar en tus fiestas: Ibiza Stones

La filosofía de la marca se basa en lemas como be diferent, be unique o be yourself y es mi manera de sacar fuera ese lado más nocturno, divertido, rebelde y rockero de mi personalidad que tengo un poco reprimido (risas), porque en realidad no salgo nada de fiesta –es madre de dos niños, Leo y Seri–, aunque siempre me han gustado grupos como Nirvana», asegura.