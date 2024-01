Hemos fichado en Zara el plumífero largo favorito de Olivia Palermo para abrigarse del frío

Basta con salir a la calle estos días para descubrir que estamos metidas de lleno en el frío del invierno y donde las temperaturas no invitan a hacer muchos planes. Pero lo que decimos siempre es que esto no puede ser excusa para quedarnos en casa, ya que en el mundo de la moda existen infinidad de opciones para aislarnos de esta bajada del termómetro típica de la época en la que estamos. Una de ellas es el plumífero, especialmente si es largo, un fondo de armario perfecto con el que rematar cualquier look, tanto desenfado como elegante, y con el que conseguir un resultado casual y muy confortable.