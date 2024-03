Eva Longoria y su vestido 'Maléfica' en los Premios Oscar 2024

Eva Longoria es una de nuestras latinas favoritas de Hollywood, y no solo porque la actriz siempre tenga a España en su corazón y nos visite casi cada año, sino porque a la hora de pisar una alfombra roja, sus elecciones siempre son un acierto seguro. Y así lo ha demostrado esta noche sobre la 'red carpet' de los Premios Oscar 2024 con un look atrevido y bastante llamativo pero que no puede sentarle mejor.