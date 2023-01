Estilistas desvelan el sencillo truco para ajustar los vestidos y que queden perfectos

¿Qué hacer cuando te encanta tu vestido pero te queda grande y flojo? Hay ocasiones en las que no basta con añadir un cinturón porque el vestido no luce bien. Y admitámoslo no todas somos unas expertas con la máquina de coser, así que arreglarlo nosotras no es una opción. Pero eso sí, dejarlo abandonado en nuestro armario no es una idea factible.