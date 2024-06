Hablamos con Erea Louro sobre tendencias, redes sociales y los mejores trucos para vestir este verano

'Hardly Ever Worn It', que literalmente significa 'Apenas lo he usado', es una empresa familiar de venta independiente especializada en la reventa de artículos de lujo. Amazon Fashion y HEWI se han aliado para ofrecer por toda Europa piezas icónicas, elegantes y únicas al mismo tiempo que cumplen con sus valores sostenibles. Todos los artículos se someten a un proceso de autenticación de tres pasos por parte de expertos internos, que cuentan con más de una década de experiencia en la verificación de artículos de lujo. De esta manera, se evalúa exhaustivamente cada pieza mediante una inspección física, un análisis detallado y una confirmación final para garantizar que cada una de ellas cumpla con los más altos estándares de calidad.