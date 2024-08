Elsa Hosk nunca quiso ser modelo: esta es su profesión soñada

En una intervención en el reciente evento Beauty Pop de Glossy, dijo: "Me vi abocada a la carrera de modelo, y eso fue un desvío de lo que estaba destinada a hacer. Mi madre era una buena costurera y mi abuela era tejedora, así que me gustaba mucho la moda. Desde muy joven, construía todas esas cosas locas, y me presentaba en el colegio con americanas hechas en casa... El diseño de moda siempre fue mi pasión, pero nunca tuve la confianza para aventurarme".