El día que el rock se vistió de cuero y cómo Elvis cambió la historia de la música

Porque, aparte de que la haya llevado puesta en una ocasión tan especial como puede ser el aniversario de un presidente, ¿qué es lo que hace que una prenda sea reconocible y asociada a una persona en particular? ¿Todo el mérito lo tiene el artista? Sobre eso ahonda uno de los capítulos de 'Rock & Arte' (Redbook Ediciones, 2022), un libro que trata de explicar a través de carátulas, películas, fotografías, moda y objetos todo sobre la iconografía de la música en general y del rock en particular. Lo hace ofreciendo un recorrido que parte de la década de mediados de los 50, cuando Elvis Presley y las películas 'Rock Around The Clock' y 'Rebelde sin causa' se volvieron imprescindibles para el desarrollo personal de los jóvenes.