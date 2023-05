Descubrimos a las creadoras de Camaleónica, la marca ‘de las mujeres que sonríen’ que está revolucionando el mundo de la moda con su estilo propio

¿El siguiente paso? “En Capriche trabajábamos con más de 50 marcas diferentes pero ninguna nos resultaba completa. Buscábamos ese punto atractivo que no perdiese elegancia y que no dejara indiferente a nadie. Poder tener una marca que representara realmente el armario de una mujer en cualquier momento de su vida, diferentes estilos firmados con el mismo nombre. Era una idea que siempre nos rondaba pero no encontrábamos el momento para dar el paso... Hasta que un día, y motivadas por la confianza ciega de Cristina Pedroche en nuestro proyecto, materializamos nuestro sueño con una primera colección de 30 prendas que casualmente salieron a la calle en plena pandemia”, explican.