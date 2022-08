Cómo vestir para parecer más morena: colores que no pueden faltar en tu armario

Si tu accesorio veraniego favorito es tu bronceado, atenta a los colores que debes elegir en tus looks para resaltarlo aún más. ¡Magia!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

A todas nos encanta tener la piel bronceada, pero también somos conscientes de que no siempre sabemos sacarle el mayor partido a nuestro moreno, y que dura mucho menos de lo que nos gustaría. ¿Y si te dijéramos que puedes potenciar tu bronceado solo con elegir bien las prendas que te pones día a día? Sí, además de con un buen maquillaje, el moreno que tantas horas de trabajo te ha costado conseguir puede brillar más que nunca vistiéndote de los colores adecuados. ¿Quieres saber cuáles son? Atenta.

1. Blanco

La piel bronceada y la ropa blanca son simplemente una mega buena combinación. Es cierto que el blanco te hace palidecer cuando estás blanca, pero con la piel bronceada la cosa cambia. Como el blanco es el color más claro y contrasta fuertemente con nuestra piel, la hace parecer aún más bronceada y radiante.

2. Amarillo

El amarillo es un color de contrastes, ya que por un lado en el mundo del espectáculo tiene connotaciones de 'mala suerte', y por otro siempre ha estado relacionado con la alegría y el buen humor. No es un tono que guste a todo el mundo, y a pesar de esto, representa la positividad, la luz y la calidez. Además, armoniza muy bien con la piel bronceada, y cuanto más radiante sea el tono de amarillo, mejor. Así que ignora los pasteles suaves y opta por un amarillo limón brillante.

3. Colores neón

Los colores neón no son para gente que quiera pasar desapercibida, pero son tonos que quedan especialmente bien con una piel bronceada. Y si son demasiado llamativos para ti como para llevar un total look, siempre puedes llevar alguna prenda con un acento neón o un complemento como collares o bolsos que le den luz a tu look.

4. Azul

Aunque te suene raro el azul es un color que realza mucho el bronceado, pero eso sí, no hablamos de cualquier tono de azul, sino de algunos en concreto. Los azules pastel y los marino quedan descartados, pero todos los tonos azules brillantes y fuertes, como por ejemplo el azul cobalto o el turquesa fuerte, harán que tu piel se vea mucho más bonita.

5. Multicolor

Los colores sólidos están bien, pero no tienes por qué vestir en tonos lisos para resaltar tu moreno. Así que si tienes alguna prenda multicolor que combine varias tonalidades pigmentadas y vibrantes, es el momento de crear looks con ella, ya que será una aliada para potenciar tu bronceado.