Zara, Bimba y Lola y Mango tienen los collares XXL para triunfar esta primavera: son supertendencia

De esta forma, cuando llevamos un collar XXL no debemos complicarnos mucho más con otros aspectos de nuestro estilismo, tenemos que ser capaces de combinarlo con prendas de líneas simples y colores neutros para que el collar destaque sin competencia. Ya sea sobre una camiseta básica, o añadiéndolos a un vestido de noche, este tipo de accesorios se adaptan y transforman cualquier look, logrando convertirte en el centro de todas las miradas. Nos los podemos poner por el día para ir a trabajar o para un evento nocturno en el que necesitemos ese plus que nos convierta en las mejor vestidas. Marcas como Zara, Bimba y Lola, Mango y algunas más dejan claro en sus colecciones que estos collares son la clave definitiva para completar cualquier estilismo.