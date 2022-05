La colección de algodón de Intimissimi que abraza todos los cuerpos femeninos

Paula Echevarría y Miriam Giovanelli son las protagonistas de la colección de algodón de Intimissimi, la línea de ropa interior con la que la marca italiana quiere empoderar a todas las mujeres

Intimissimi

Brindar por la comodidad y el bienestar de las mujeres desde la ropa interior. Este es el objetivo que se ha propuesto la marca de lencería italiana Intimissimi. Una propuesta que la firma ha materializado con el lanzamiento, un año más, de la colección de algodón. Se trata de una línea de ropa interior que, gracias al tejido natural del algodón, pretende ser como una segunda piel: cómoda, sencilla y adaptable a cualquier forma y silueta. Para ello, la firma se reafirma en el lema: “La belleza de ser natural. La belleza de sentir el algodón en tu piel”.

Con este lanzamiento, Intimissimi ensalza la diversidad y encarna la feminidad sin límites ni opresiones. De hecho, la firma ha ampliado el abanico de tallas con opciones que llegan hasta la 110. En este sentido, la marca ha creado la colección de algodón para complementar y exaltar a las mujeres de hoy, para que se sientan seguras, cómodas y completamente a gusto. Para ello, las actrices Paula Echevarría y Miriam Giovanelli encarnan estos conceptos en su propia piel y se convierten en las protagonistas de la nueva colección italiana.

Entre los diversos estilos para elegir, está el sujetador Tiziana con copas de foam ligero o el balconette Greta con copas sin costuras. Incluso el sujetador de triángulo Lara se ha adaptado a tallas más grandes hasta la 110, con la opción de cruzar los tirantes en la parte posterior. Luego está Emma, un sujetador triangular con copas forradas sin costuras, o el bralette de algodón más deportivo y moderno una banda inferior elástica. Todos ellos se pueden mezclar y combinar con las prendas más populares de la firma o las piezas de la colección, como las braguitas con tiras laterales, las brasileñas o el tanga y, como nuevo tono de continuación a partir de esta temporada, una opción azul para cada estilo.

Comodidad y seguridad

Muy a menudo, las marcas olvidan la comodidad en favor de la sensualidad. Sin embargo, en esta colección Intimissimi no ha querido renunciar a ninguno de los dos conceptos. Hablamos con Giovanelli y Echevarría para saber cómo se sienten ellas vestidas en las prendas de algodón de la firma italiana.

M: Me siento muy cómoda tanto con el mensaje de su campaña como con sus prendas. Lo interesante de esta colección es que rompe con los clichés de lo que supone que es sexy y con el canon estético que lo representa, abogando por estandarizar el concepto de belleza y hacerlo más diverso.

¿Qué pensáis sobre la apuesta de la firma por ofrecer variedad de tallas y patrones?

P: No entiendo por qué una persona, por tener una talla más grande o incluso más pequeña, no encuentre un sujetador, una braguita o un tanga que le siente bien. Además, los tejidos se adaptan perfectamente al cuerpo. Yo en otras ocasiones con una talla S sentía que me apretaba y que marcaba un poco y ahora noto que el tejido se amolda muy bien a tu cuerpo y es muy favorecedor y cómodo.

Para muchas mujeres mostrarse en ropa interior es todo un reto. ¿Cómo lo vivís vosotras?

P: Tengo que reconocer que me sentí muy cómoda en la sesión. Creo que cada vez estamos más acostumbrados a exponernos y a mí, también tendrá que ver con la edad, cada vez me importa menos lo que opinen o juzguen de mí, yo estoy contenta con mi cuerpo. Yo no soy una modelo que tenga que desfilar para una marca de lencería ni nada por el estilo. Yo soy una mujer de 44 años que ha tenido dos hijos y creo que debo darle las gracias a mi cuerpo y me siento bien y a gusto con él.

¿Qué retos, relacionados con el body shaming, diríais que seguimos teniendo como sociedad?

M: El hecho de no estar satisfechos/as con nuestra silueta depende en gran parte de factores culturales, sociales, del estado de salud, la autoestima. Estamos lejos de dejar de ser etiquetados por el aspecto que tienen nuestros cuerpos y ese, para mí, es el verdadero reto.

Como actrices y celebrities, ¿Creéis que se os juzga o mide, demasiado a menudo, según vuestro físico?

P: Creo que se nos mide demasiado por nuestro físico, pero no como actrices, sino como mujeres, te dediques a lo que te dediques y tengas la edad que tengas. Creo que estamos juzgadas desde edades muy tempranas. En el colegio ya empieza esa manera de juzgar al que tienes en frente y creo que eso a día de hoy a los hombres aún no les pasa. Y lo puedo ver en mi hija adolescente, que creo que ellas están mucho más preocupadas por lo que los chicos les dicen u opinan sobre ellas. Creo que por, mucho que estamos intentando cambiar las cosas algo sigue fallando porque se empieza desde muy abajo.

De hecho, los trastornos alimentarios se han disparado desde la pandemia. ¿Cómo personajes públicos, y referentes para muchas chicas y mujeres, creéis que podéis influir de alguna manera?

M: Sinceramente, creo que tenemos que revisar el concepto de "referente" y desvincularlo de la idea de que ser un personaje público te convierte en uno. Podemos ser altavoces muy útiles para hablar de determinadas cuestiones, pero ¡ojo! también podemos ser todo lo contrario. Del mismo modo que hablar de determinados temas en mi cuenta de Instagram no me convierte en activista. La mejor manera de influir es usando nuestro altavoz con responsabilidad, vinculándolo siempre a profesionales en la materia y argumentos veraces.

Paula, has trabajado ya en varias campañas con Intimissimi, ¿Por qué sigues eligiendo trabajar con la marca? ¿Qué aspectos te han hecho repetir?

P: Sigo trabajando con Intimissimi porque creo que está evolucionando hacia el lado que a mí me gusta. Siguen teniendo prendas sexys, para verte estupenda, para ocasiones especiales, pero yo creo que están evolucionando como estoy evolucionando yo, hacia el “quiero sentirme cómoda por encima de todo”. Y guapa, por supuesto: quiero sentir que la braguita que llevo además de favorecerme y sentirme guapa con ella no me está matando, que la ropa interior me hace sentir libre. Yo creo que Intimissimi está evolucionando hacia ahí y yo creo que vamos al mismo ritmo. Por eso me gusta seguir trabajando con ellos y espero que sea por mucho tiempo.