Cindy Crawford triunfa en los Juegos Olímpicos con un look básico y cómodo ideal en las mujeres de más de 50 años

De todas las famosas que se encuentran en París disfrutando de los Juegos Olímpicos, hay una que nos está regalando los mejores looks hasta el momento. Como no podía ser de otra forma estamos hablando de Cindy Crawford, que lleva unos días en la capital del Sena apoyando al equipo de su país, Estados Unidos. La modelo ha viajado junto a su hija, Kaia Gerber, que ha heredado, no solo la belleza de su madre, sino también su estilo único y personal.