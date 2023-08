Las camisetas souvenirs que odiábamos de pequeñas y ahora son tendencia

Ahora la última prenda en incorporarse a este listado de cosas que juraste no volver a ponerte son las camisetas de souvenirs, esas que compraban tus padres o tus abuelos en las tiendas para turistas de las ciudades que visitaban. Las más vistas eran esas que decían "Una persona que me quiere mucho estuvo en Benidorm (o cualquier otra ciudad de veraneo) y me trajo esta camiseta", frase que siempre iba acompañada de algún dibujo colorido a la vez que divertido, como un sol con gafas o una palmera junto a la arena de la playa.