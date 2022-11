C&A tiene la colección de fiesta con todas las tendencias del momento

Repasamos las prendas de la colección más festiva de la firma y te proponemos cuatro looks que te harán sentir increíble.

Woman.es para C&A

Parece que era ayer cuando estábamos pensando en qué bikini llevaríamos a la playa y, de repente, tenemos la Navidad encima. Comienza la cuenta atrás para esa época del año en la que se suceden las citas festivas con un único denominador común: disfrutar pasando tiempo con nuestros seres queridos.

Teniendo clara esta máxima, vamos a una de las cosas más emocionantes y divertidas que tienen también en común los compromisos más festivos: elegir look. Para ayudarnos, C&A lanza su colección XMAS, una serie de prendas que combinan básicos y piezas de pura tendencia que están además pensadas para hacerte brillar sin comprometer tu estilo, bolsillo o valores. Con lo último de C&A no tienes que pagar más para ser sostenible. Tan solo preocuparte por ser tu mismo.

Y es que, una temporada más, las propuestas de C&A se adaptan a las tendencias manteniendo su incondicional sello propio. A precios asequibles y continuando con su firme apuesta de ser lo más sostenibles posible. C&A quiere más que nunca ayudarte a resaltar tu individualidad con piezas y patrones que te hacen sentir bien y que sientan fenomenal a todas las siluetas.

En esta colección destacan los patrones minimalistas con un plus, terciopelos, minifaldas o pantalones palazzo en tejidos ricos como el lurex o las lentejuelas. En el apartado de accesorios, la Navidad de C&A se mantiene en el más es más, pelo y strass como protagonistas absolutos. Nuestra apuesta pasa por los coordinados, trajes de chaqueta o con falda para triunfar y ser el centro de todas las miradas. La chaqueta blazer se rebela así como la prenda must have y por eso, utilizando dos de la colección, hemos creado cuatro looks con los que acertar en cualquier compromiso festivo. Mira, mira...

Nuevo sastre

De corte impecable y en terciopelo azul. La clave está en lucir la chaqueta sin nada por debajo y en accesorizar el look con piezas que atraigan, como el cinturón (marcando cintura sobre la chaqueta siempre) y el bolso con cristales.

Jeans metalizados

Sin duda son los pantalones del momento, de corte mom y brillantes. La apuesta Woman es llevarlos con un top vaporoso y estampado e ir un paso más allá añadiendo la blazer de terciopelo.

Blanco nuclear

Los looks monocolor siempre funcionan y este tres piezas nos ha enamorado. Un sastre con chaleco que huye de convencionalismos tiñéndose de blanco. Lúcelo de 10 tanto con derbies como con stilettos.

Mini + crop

Un conjunto ideal para despedir el año con tus amigas. Minifalda y top de lentejuelas coordinados y una blazer blanca echada sobre los hombros. ¿Te atreves a llevarlo con unas botas over the knee?

¿Con cuál te quedas? Con todas las propuestas de su colección XMAS C&A te quiere acompañar estas navidades para que celebres las fiestas creando momentos inolvidables y ofreciéndote la moda al mejor precio.