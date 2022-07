Todo el mundo habla del poder que el bolso mini tiene este verano

La versión 'xs', del complemento por excelencia del vestidor femenino, se lleva el trono esta temporada.

IRATXE PLAZA

Eterno, poderoso, femenino, y sofisticado. El bolso es el complemento por excelencia de toda mujer, de todo armario preciado, ese que 'habla' mucho de tu estilo y de lo que pretendes con su elección. Es la pieza de moda que consigue dar una vuelta de tuerca a cualquier look para transformarlo en uno que no tendría nada que ver si no le hubieras incluido en la ecuación. Es decir, el bolso es a todo el año, lo que las flores a primavera. Es necesario en nuestras vidas.

Pero como sucede con el resto de piezas que componen el puzle de la moda, cada temporada adquiere protagonismo un modelo que siempre va en consonancia con los estilos que abanderan cada estación. Este verano, vuelve la versión más moldeable y 'cuqui', el bolso en tamaño mini. Ese fácil de llevar, que no pesa, perfecto para llevar a un evento, lucir con un look de invitada o para que te acompañe en una larga noche de cena y copas frente al mar. La pieza que debatirá su éxito con el clásico cesto.

Todo se remonta a hace una década, cuando Jacquemus o Hermès confeccionaron sus piezas icónicas en tamaño XS. Desde entonces, la versión más pequeña que una firma puede llegar a crear se ha convertido en una línea en sí misma, a la que no solo se han sumado casas de lujo como Dior, Loewe, Marni o Acne Studios sino también las marcas propias del fast fashion.

Estamos ante versiones de diferentes formas, tejidos y colores que se convierten en tu mejor aliado en tus viajes exprés ya que puedes incluirlos en tu maleta de mano. Además, siempre podrás 'colar' dos en tu maleta, en lugar de uno, teniendo más posibilidades de combinación.

Cómo llevar el bolso 'xs' según los looks vistos en el Street style de las que más saben de moda

1. Para una noche especial con un 'black dress'

Paula Ordovás, una de las inspiraciones de la moda española, ya tiene en su vestidor el modelo Pouche de Loewe. Un bolso mini que hace las veces de pulsera, idóneo para una larga noche en la que la cena se extiende con las copas hasta el amanecer. La influencer y periodista lo lleva con un sensual vestido negro, con detalle de flor en la zona del escote y cut-outs.

2. En un look casual, con un peto vaquero

María Fernández Rubíes tampoco ha podido resistirse al boom de los mini bolsos. Ella lo luce en azul bebé, de la firma New Bottega Venetta, y lo combina con una camiseta básica de algodón y sin mangas en azul, con un peto vaquero blanco con flores pintadas en un tono navy, y sandalias planas a tiras, plateadas.

3. En un working look con un traje de chaqueta

María Pombo también tiene en su colección un mini bolso, de corte más clásico, en negro, tipo bandolera, que firma Loewe. Una pieza que combina con un traje de chaqueta a rayas, de la firma española Sophie and Lucie, en blanco y negro, y una camiseta básica blanca.

4. En tonos vibrantes

Laura Escanes apuesta por una versión low cost, de Zalando, en verde lima, que combina con una sudadera y Converse al tono, top ajustado sin mangas y aberturas; y shorts de tiro alto, ambos pintados en beige.

5. En un look de invitada

En las calles de París durante la Semana de la moda, algunas de las invitadas a los desfiles, de las marcas de lujo que presentaban sus colecciones de otoño-invierno 23, ya lucían sus bolsos en versión xs. Es decir, como sucede siempre en el Street style, ellas se adelantaban a las tendencias mostrando las piezas más pequeñas de su vestidor.

Sobre la foto, un ejemplo de cómo acudir a un evento tipo BBC (bodas, bautizos y comuniones). Se trata de un vestido blanco, tipo camisero, con eslabones pintados en tonos marrones, que la invitada combina con un cinturón de piel blanco y maxihebilla a la cintura y minibolso rígido, con forma cilíndrica y en tono chocolate.

Ya te hemos demostrado que este verano va de bolsos mini, por ello nos hemos ido de shopping para fichar diez modelos que podrás ponerte según tu cita. ¡toma nota!