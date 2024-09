Este es el bolso 'shopper' novedad en Parfois que ya tiene lista de espera y absolutamente todas queremos

Nunca decimos que no a un bolso de temporada. Este es el complemento indispensable que nos tiene obsesionadas, que soluciona cualquier look y, lo más importante, que nos hacen la vida más fácil. Muchas veces decidimos un look en función del bolso que vayamos a llevar y, por eso, cualquier pieza novedosa que destaca en el mercado necesita estar en nuestro armario. De hecho, en las últimas semanas hay un modelo que ha aterrizado en tienda y que tiene absolutamente todos los puntos para ser el modelo viral de Parfois.