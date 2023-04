La reina de las bodas, Rosa Clará, presenta su colección 2024 en la Barcelona Bridal Fashion Week

A ritmo primero de música reggae (las modelos iban peinadas con trenzas ad hoc) y posteriormente de algunos éxitos ochenteros de Kate Bush o de The Buggles con la mítica canción Video Killed the Radio Star, lucieron desde trajes más clásicos a creaciones disruptivas, modernas y sexys, con una pierna al aire (a lo Angelina Jolie con el legendario Versace con el que sentó cátedra en los Oscar de 2012), exuberantes boas de plumas, cropped tops que dejaban ver la cintura, lacitos e incluso algún short, confeccionados con ricos tejidos, lencería, tules, etc. "Ante todo las novias quieren sentirse cómodas y únicas con un vestido a medida", señalaba Clará.