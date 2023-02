Así es el estilo de Blanca Paloma, embajadora de la moda española en su viaje hacia Eurovisión 2023

Entrando de lleno en materia de moda, sus últimas apariciones públicas están confirmando lo que ya sospechábamos desde su primera actuación televisiva: en los looks de Blanca Paloma todo está cuidado al detalle, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que ella misma ha trabajado como escenógrafa y responsable de vestuario. No obstante, para esta aventura eurovisiva se ha aliado con Raúl Amor, diseñador de vestuario, figurinista en TVE y el encargado de crear los ‘outfits’ de la representante española que poco a poco están perfilando un estilo con referencias flamencas y una clara predilección por las marcas y diseñadores patrios.