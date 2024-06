En 2024, los bikinis se llevan ‘bandeau’: 6 modelos de Zara favorecedores y originales con los que triunfarás seguro

Si hablamos de una tendencia que vaya a marcar el verano 2024 a pie de playa, es probable que, lo primero que nos venga a todos a la mente, sea el estampado de leopardo. Y es que, el motivo salvaje por excelencia se ha consolidado como uno de lo más buscados de la estación. Sin embargo, si hablamos de siluetas, no podemos dejar de mencionar al escote ‘bandeau’ o, lo que es lo mismo, el palabra de honor de toda la vida. Este se ha convertido en un o de los grandes ‘must’ de esta temporada –ya hemos visto a ‘influencers’, como María Pombo, lucirlo– y no nos extraña. Lo primero, porque su corte lo hace especialmente práctico para el mayor pasatiempo que solemos tener sobre la arena: tomar el sol (con protección, por supuesto). Y es que, al no tener tirantes (o al poder desprendernos muy fácilmente de ellos), es más sencillo evitar que nos queden marcas en esa zona por el bronceado. Y, por otro lado, es un tipo de escote que resulta de lo más favorecedor.