Angelina Jolie y el 'total look' negro infalible

En los últimos días, Angelina Jolie ha hecho varias apariciones y, aunque en todas ellas ha apostado por el color negro como principal protagonista, hemos podido comprobar que una misma pieza puede darle a tu look aires completamente diferentes según cómo combines esta. El mismo abrigo de paño que luce en el primer look, lo llevó también hace unos días paseando por las calles de Nueva York. En esa ocasión lo llevaba atado con el cinturón y no le hizo falta nada más que esa pieza para conseguir un estilismo sencillo, pero con el que la actriz consigue estar radiante.