'Ángeles y Demonios', el documental que revela el lado oscuro de la pasarela de Victoria's Secret

Esta nueva producción dirigida por Matt Tyrnauer desmantela este universo de lencería y detalla los momentos clave de su auge y su caída.

Tamara Conde

Desde 1996 y durante 23 años, ciudades como Nueva York, París o Londres fueron las anfitrionas de uno de los eventos más aclamados y esperados del mundo, el desfile de Victoria's Secret. A las increíbles pasarelas de estas ciudades se subían unas modelos exclusivas que derrochaban una actitud sensual envidiada por todas las mujeres del planeta, mientras lucían unos cuerpos imposibles que alcanzaban la perfección y estaban enfundados en la lencería más famosa de ese momento (y siempre con sus icónicas alas y el ansiado 'Fantasy Bra').

Nombres como Adriana Lima, Alessandra Ambrossio o Heidi Klum sonaron y retumbaron en las paredes de un mundo aparentemente idílico y en el que no había hueco para un lado oscuro. Pero fue cuestión de tiempo que las alarmas de polémica saltaran y las alas de estos ángeles se rompiesen.

El principio del fin empezó en 2019, cuando la empresa anunció la cancelación de su desfile emitido por televisión, con la excusa de querer dar un giro a su imagen y buscar nuevas modelos y estrategias de marketing que se adaptaran a lo que la sociedad demandaba (y sigue demandado) en ese momento. Y lo hicieron, incluyendo perfiles diferentes como la transgénero Valentina Sampaio o Sofía Jirau, la primera modelo con Síndrome de Down. Sin embargo, la era del Me Too ya estaba instaurada en una sociedad en la que estos cuerpos ya no encajaban y la búsqueda de la cultura 'body positive' y cuerpos reales estaba por encima de ese espectáculo que había reinado durante años.

Ahora, gracias a 'Ángeles y Demonios', el documental dirigido por Matt Tyrnauer, esta industria que alcanzó cifras inimaginables queda desmantelada por las verdaderas experiencias de las protagonistas que no son, para nada, como podíamos imaginar desde fuera.

La plataforma estadounidense Hulu será la encargada de acoger esta producción que contará con testimonios en primera persona de las propias modelos y CEOs de la empresa, gracias a los cuales se desvelarán algunos de los secretos mejor guardados durante años. Y es que ya no solo fueron las presiones a las que estaban constantemente sometidas las modelos, sino también la cosificación de sus cuerpos, las dietas completamente incompatibles con la salud y los abusos y acosos sexuales por parte de Jeffrey Epstein y su entorno. Un documental que intenta plasmar la realidad de este mundo para ponerle fin de una vez por todas.

- Los escándalos 'filtrados' por Anonymous más perturbadores: del 'asesinato' de Lady Di, al de Michael Jackson, Dj Avicii...

- ¿Conoces a Sofía Jirau, la primera modelo con síndrome de Down de Victoria's Secret?