Así fue el proceso de creación del manto de alta costura que vistió a la Virgen de la ciudad del Paso

De esta forma, se hizo la magia y el pasado 29 de agosto la Virgen del Paso estrenó un manto digno de la alta costura. "En estos días yo he vivido un torbellino de emociones, porque es algo que yo he querido hacer de corazón para mi gente. Lo más bonito también ha sido ver cómo lo han recibido con ese cariño y me lo han devuelto en cada paso que daba en estos días por la calle o a través de mensajes. La gente lo ha sentido de corazón y eso para mí ha sido el verdadero regalo".