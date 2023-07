Ana Cristina Portillo Domecq: "Es un privilegio contar con el apoyo de mis hermanas, aunque resulta intimidante tener el foco mediático sobre mi trabajo"

Acabas de presentar tu primera colección de vestidos con tus propios estampados. ¿Siempre te había interesado el mundo de la moda o has sido la primera en sorprenderte con esta faceta tuya?

Ha sido un proceso lento y de mucho aprendizaje, antes de lanzarme a diseñar estampados pasé por el transporte marítimo y por una tienda de moda. Es algo que me ha sorprendido, pero de lo que estoy muy agradecida, dejar de lado lo que “tiene que ser” e intentar encontrar lo que me hace sentir feliz.

No ha sido un proceso fácil pero sí muy emocionante. Comencé sin saber absolutamente nada de acuarelas, no había cogido un pincel ni un lápiz en mi vida y menos aún sabía de cómo plasmarlo en estampados. He tenido y tengo muchos momentos de vértigo e incertidumbre, supongo que emprender siempre es así. Es un proceso también de autoconocimiento, cuando trabajas bajo presión y con tanta responsabilidad vas descubriendo diferentes facetas tuyas y maduras de una forma que nunca imaginaste.