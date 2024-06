Amelia Bono ha llevado la camisa de Massimo Dutti que no te vas a quitar en todo el verano

Con respecto a la camisa, parece que, de momento, no va a formar parte de las rebajas de Massimo Dutti ya que ha sido una de las últimas prendas en llegar al catálogo de la etiqueta ‘premium’ del gigante gallego. Su precio es de 79,95 euros y está disponible en dos tallas, dado que su silueta amplia hace que se adapte más fácilmente. La buena noticia es que, de momento, está disponible en ambas, por lo que, si te gusta, no tendrás ningún problema para hacerte con ella. Eso sí, teniendo en cuenta que ya la han fichado los más de medio millón de seguidores de la ‘influencer’, te recomendamos que no te lo pienses demasiado antes de darle al botón de "comprar".