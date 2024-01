Amazon ha rebajado a 40 euros las zapatillas Skechers de mujer más cómodas y bonitas

Algo que avalan otras reseñas: “Son comodísimas, el diseño bonito, y calidad buena, a mí me han durado dos años y yo las llevo para trabajar y después de probar con muchas estas son las únicas con las que no me duelen los pies. Por eso he vuelto a comprarme otras, el número corresponde al que usas normalmente: lo único que no me gusta es que podían ser algo más baratas”.