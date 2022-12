Este invierno sumarás al armario un abrigo blanco, palabra de Laura Escanes

La instantánea de Escanes no nos permite ver el resto de prendas y complementos que acompañan a este abrigo en el look, pero al tratarse de una opción en tono neutro es difícil que exista un error. Este tipo de diseños encajan a la perfección con todo tipo de looks, desde un vaquero a un pantalón cargo podrían ser apuestas efectivas; el look ‘total white’, el dúo blanco y negro, los tonos tierra... Llevarlo de día o de noche resulta indiferente, el éxito, tal y como ocurre con el abrigo negro, está prácticamente asegurado.