Flechazo absoluto: la nueva colección de Mango nos hace ver la vida de colores

Todos o casi todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido un caleidoscopio. Sí, uno de esos famosos tubos que haces girar y, al mirar por el agujero de uno de sus extremos, te muestra un festival de sorprendentes y coloridas imágenes. No sé a ti, pero a mí me fascinaban. Eran magia. Y, quizá por eso, he sentido un flechazo absoluto con la nueva colección de Mango, una propuesta rompedora que a modo de caleidoscopio nos propone vivir un verano a todo color.