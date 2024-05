Charlène de Mónaco, más elegante que nunca, con un poderoso vestido rojo de Louis Vuitton

Dicha pieza destacaba por su cuello de solapas y sus botones a la altura de la cintura que marcaban su figura. Pero no fue solo el mono lo que firmaba Louis Vuitton, sino también las gafas de sol, los zapatos de tacón 'kitten' y hasta los pendientes. Un 'total look' de la 'maison' francesa con el que Charlène de Mónaco nos adelanta que probablemente seguiremos viéndola con estilismos de la marca. ¡Y no nos puede gustar más!