Las claves para crear tu estilo propio este verano con la nueva colección de Tinta & Bariloche

Tener un chaleco sastre en nuestro armario es lo equivalente a unos buenos vaqueros. Y es que, es la prenda estrella por excelencia para el entretiempo que consigue looks glamurosos y sofisticados que redefinen la elegancia con tan solo una única prenda. ¿Lo mejor? Su versatilidad. Y es que, este look nos vale tanto para eventos especiales como para un look de oficina de lo más trendy.