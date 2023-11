Ibiza en el epicentro de la moda artesana, sostenible e innovadora

Una Morcillo reivindicadora y fielmente comprometida con la sostenibilidad, explicó que desde Estrivancus se utilizan tintes naturales así como materiales naturales, como es el caso de su material principal, la fibra. "Desde mi pequeña firma quiero ser fiel a mis principios, y por ello mantengo las técnicas antiguas", afirmaba Morcillo, a lo que añadía "no me importa no vender por todo el mundo, ni hacer crecer mi marca a un ritmo exponencial, porque no quiero producir en otros países a cambio de una mano de obra muy barata, lo que quiero es producir en España y hacerlo sin dañar nuestro planeta, y en mi caso, la isla de Ibiza".