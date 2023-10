080 Barcelona Fashion, una pasarela sin etiquetas

Pero ya no hay estaciones. Respuesta al clima imperante o al vertiginoso ritmo de la moda, los desfiles que alternaban el concepto inmediato de see now buy now con la temporada primavera-verano, han ido un paso más allá con la propuesta de Custo Barcelona: ‘Welcome to the Other side’ es una oda a la individualidad para este otoño-invierno “mezclando looks de verano”, explicó el diseñador Custo Dalmau.