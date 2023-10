Vicky Martín Berrocal tiene los vaqueros para mayores de 40 que hacen tipazo, son divinos y están en El Corte Inglés

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en continua fuente de inspiración de looks para mujeres de más de 40 años (y de 50, que ella cumplió esta primavera), y en una guía de las prendas que mejor sientan a partir de una edad y que derrochan estilo (en ocasiones, con un toque de atrevimiento). Y, entre esas prendas, no faltan los vaqueros, pieza clave y todoterreno de cualquier armario casual y no tan casual.