Vicky Martín Berrocal dice que las zapatillas retro son las que mejor quedan con traje ¡y hemos encontrado las suyas!

Vicky Martín Berrocal ha lucido las New Balance Made in USA 990 v6. A la venta en El Corte Inglés por 249,95 €, en 1982 debutaron las New Balance 990 como las primeras zapatillas de running con un precio de tres cifras. No solo estuvo a la altura de un top ventas sino que desde entonces ha sido sinónimo de calidad y buen gusto. Símbolo de estatus entre los corredores activos y los que marcan tendencias, el modelo de última generación 990v6 es una interpretación más aerodinámica de los paneles de malla con refuerzos de ante, una media suela de foam y detalles reflectantes. New balance MADE es fabricado con más de un 70% de componentes de origen estadounidense.