9 vestidos midi de Zara que querrán llevar las mujeres de 20 y las de 60

Los cortos son los más cómodos y los largos, los más elegantes. Pero nadie puede negar que los vestidos midi se alzan como la opción infalible. Aquella a la que recurrir de día y de noche y con la que es imposible fallar a la hora de pisar la oficina o confeccionar un perfecto look de invitada. No hay prenda más versátil en el armario femenino y desde Woman no hemos perdido la oportunidad de seleccionar algunos de los vestidos midi de Zara más bonitos y favorecedores para que no te quedes sin esta silueta. O, como sería nuestro caso, amplies tu colección.