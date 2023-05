Así fue el vestido de novia de Alejandra de Rojas con el que se convirtió en la novia más cool del año

"No quería ni una boda estándar, ni un traje estándar", explicó entonces la novia con su modelo firmado por una marca también alejada de los patrones tradicionales: The 2nd Skin Co, de Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández. "Quería una novia de invierno que reflejase mi estilo y personalidad", añadía junto con sus agradecimientos a la firma y a responsable de su maquillaje sofisticado y vintage realizado por Javi Montenegro, o del peinado, con un moño bajo pulido y raya al medio.