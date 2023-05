Queremos llevar 24/7 la colección que Mango ha creado para este verano

En Heat in Town encontramos también varios maxi vestidos con un toque de lo más sexy (sí rotundo a lucir transparencias con lencería, bikinis o un body), que sientan como un guante. Sin duda son nuestras prendas fetiche para llevar tanto con zapas y cazadora vaquera, cuando todavía no agobia el calor, como con sandalias planas y un borsalino si no nos da tregua el sol. Conjuntos de crochet, chaquetas de sastre o vaqueros de pernera ancha, completan una colección con ese estilo propio implícito en el ADN dela marca que tanto nos gusta. La paleta de colores del verano de Mango es vibrante y potente con opciones, estampados y texturas en azul, amarillo, naranja o verde.