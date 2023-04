Lucía Bárcena: “Una joya me parece un recuerdo precioso porque el día de mañana podrán llevarla mis hijas también”

Conocí a Mumit a través de las redes sociales. Desde el primer momento me llamó la atención que no solo tenían sus piezas maravillosas de colección, sino que permiten al cliente participar por completo en la creación de la joya para que sea todavía más especial y única. Y, por supuesto, la calidad, diseño y versatilidad de todas sus piezas, son perfectas para realzar cualquier look, tanto de diario como para ocasiones especiales.