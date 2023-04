Barcelona Bridal Fashion Week: evento líder de moda nupcial

BBFW será el escaparate de marcas líderes nacionales como Jesús Peiró; Rosa Clarà; Atelier Pronovias; Nicole Milano; Isabel Sanchis; Sophie et Voilà; Yolancris; Marco & María; Ramón Sanjurjo; Ogadenia Couture, Pedro Palmas, Lucas Balboa o Lorena Formoso y, a nivel internacional, subirán a la pasarela Cymbeline (Francia); la polaca Agnieszka Swiatly; Marylise & Rembo Styling y Carta Branca (Bélgica); The Atelier Couture by Prof. Jimmy Choo (Malasia) o Julia Kontogruni (Bulgaria) entre otras.